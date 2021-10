por Wesley Silas

Como foi divulgado nesta terça-feira, 26, no portal araguainense AF Notícias após ter acesso a um trecho do documento, em seguida repercutido no site Cleber Toledo, mostra que a empresa Jorima Segurança Privada que tem no seu quadro societário o secretário Joseph Madeira teria participado das denúncias da operação da PF, apesar do seu nome não ter sido citado na operação. “Importa destacar que a empresa Jorima pertence a um empresário frequentemente mencionado como participante dos esquemas criminosos do atual governo”.

Sendo assim, criou-se nos bastidores de que o secretário da Governadoria, Joseph Madeira, possa ser exonerado após o suposto surto e repercussões negativas envolvendo o seu nome “Ele teve uma espécie de surto psicótico na noite dessa segunda-feira, 25, e ficou sumido por horas. Joseph foi encontrado na tarde desta terça-feira, 26, na sede da Polícia Federal, onde um advogado amigo o buscou e levou para casa”, informou o CT.