por Redação

Damasceno, como é conhecido por todos, completa 30 anos de estado do Tocantins em 2021 e durante todo esse tempo dedicou-se a construção de uma comunicação ética e transparente, se tornando referência para os profissionais da área.

O trabalho prestado na Casa de Leis é reconhecido por todos os parlamentares e funcionários. Damasceno, se tornou a “cara” da TV Assembleia, sempre apto a apoiar a divulgação dos parlamentares em seus trabalhos.

Segundo o Presidente a homenagem é um sinal de respeito e gratidão pelo profissionalismo.

“Mais que merecedor de um Título de Cidadão, é um reconhecimento pelos relevantes serviços prestados ao Tocantins e a esta Casa”, destacou Andrade.

A propositura foi encaminhada às Comissões para análise, aprovação e posterior votação em plenário.

Sobre o homenageado

Francisco Erasmo Pereira Damasceno, nasceu no município de Sobral, Estado do Ceará. Veio para o Estado do Tocantins no dia 23 de setembro de 1991. Casado com Joana Darc Rosa Severino Nolasco Damasceno, têm três filhos: Camila Rosa Nolasco, Maria Luiza Rosa Nolasco Damasceno e Francisco Erasmo Pereira Damasceno Filho.

Formado em jornalismo pela na Universidade Católica de Pernambuco, iniciou sua vida profissional como repórter da rádio Jornal em Recife, no ano de 1983. Logo depois, no ano de 1987, atuou como professor de Comunicação Comparada da Escola Superior de Relações Públicas de Pernambuco.

No ano seguinte foi para Brasília, onde trabalhou na Radiobrás e como repórter do programa “A Voz do Brasil”. Na capital brasiliense, trabalhou também como correspondente da Emissora Rural, de Pernambuco, nos jornais Correio do Povo, Jornal de Brasília, Correio Braziliense e na Rádio Globo de Brasília.

No ano de 1991, decidiu vir para o Tocantins. Sua trajetória teve início nos Jornais O Pioneiro, Folha do Tocantins e TV Real. No ano de 1994 passou a trabalhar na TV Palmas, trabalhou também no Jornal do Tocantins, da Organização Jaime Câmara e O Jornal.

Assumiu no ano de 1998 a chefia de reportagem da Secretaria Estadual de Comunicação. Em abril de 2001 assumiu a superintendência do Instituto de Radiodifusão Educativa, representada pela TV Palmas e Rádio Palmas FM. Posteriormente, assumiu a imprensa das Secretaria do Governo, onde permaneceu até maio de 2007, quando assumiu a Diretoria de Comunicação da Assembleia Legislativa do Tocantins.