Jornalista Cleber Toledo lança livro sobre a crise fiscal do Tocantins e as três eleições de 2018

Já está disponível nas livrarias GEP Palmas e Leitura, do Capim Dourado Shopping, o livro 2018 – crise fiscal, política e 3 eleições (Editoria Veloso), do jornalista Cleber Toledo. O livro, com 574 páginas, é uma coletânea das crônicas e artigos publicados pelo jornalista na Coluna do CT, a partir do fim das eleições municipais de 2016 até o final das eleições de 2018. Os textos foram divididos por blocos temáticos.

da redação

O primeiro trata da crise fiscal do Tocantins, que levou o Estado ao fundo do poço, estrangulando suas finanças, após anos sucessivos de concessões irreais e falta de planejamento por parte de diversos governos. Um bloco relembra a disputa do então presidente da Assembleia, Mauro Carlesse, com o então governador Marcelo Miranda.

Outro bloco traz o pedido de impeachment na Assembleia até a cassação de Marcelo pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O livro ainda resgata o governo interino de Carlesse, as pré-campanhas e as eleições suplementar, para substituir Marcelo, e a ordinária de outubro de 2018.

Um ano histórico Toledo explicou que decidiu transformar 2018 em livro por ter sido um ano histórico para o Tocantins. “A crise fiscal estrangulou totalmente as contas do Estado, após anos de uma luta fratricida e autofágica entre os grupos políticos pelo Poder; depois, em 2018 tivemos as primeiras eleições, desde 2002, sem os espectros dos ex-governadores Marcelo Miranda e Siqueira Campos; e ainda houve a segunda cassação de governador em menos de dez anos”, enumerou o jornalista.

Segundo ele, as publicações em internet se perdem rapidamente e colocar em livro os artigos e crônicas é uma forma de garantir que esta história seja facilmente encontrada por estudiosos e pelo público em geral. “Precisamos aprender com a história para não repetir os erros que cometemos. Creio que 2018 representou uma virada de página na nossa história recente, marcada pelas disputas abertas em 2005 com o rompimento da União do Tocantins e o fim da hegemonia do siqueirismo no Estado. É hora de pensarmos o futuro do Tocantins com mais serenidade”, defendeu Toledo.

O livro deve chegar aos próximos dias também às unidades da GEP Livraria em Araguaína e Gurupi.