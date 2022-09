Jornal O GIRASSOL e Portal Stylo acusam PSB de promover inverdades/Fake News sobre pesquisas eleitorais

Por Wesley Silas

A resposta aconteceu logo após o PSD ter noticiado na imprensa que irá recorrer justiça para ter acesso a dados de pesquisas eleitorais encomendadas por W S Editora Girassol Ltda ME (Jornal O Girassol) e Promotion Editora Eventos Prom. e Representações Ltda – ME (Jornal Stylo).

Na denúncia apareceram depoimentos do presidente do PSB, Carlos Amastha, e do advogado do partido, Márlon Reis, que também é candidato a deputado federal pela agremiação.

As respostas dos jornais foram no mesmo sentido ao alegar que o PSB teria mentido ao realizar as acusações contra a a Promotion Editora, Eventos, promoções e representações LTDA. “A empresa, que atua há 28 anos no estado com o Jornal e o Portal de notícias e 20 anos com o Instituto, sempre respeitou as determinações judiciais e não pode ser caluniada por meio de mentiras e notícias falsas espalhadas com candidatos insatisfeitos com a opinião dos eleitores”, explicou a diretora da empresa, Fátima Fernandes.

Conforme o advogado que representa a Promotion, Leandro Wanderlei Coelho, ele apresentou, nos próprios autos, os documentos solicitados pelo PSB, conforme mostra abaixo:

Acusação sem provas

Em resposta aos seus leitores e à sociedade tocantinense, o Jornal O Girassol, disse que “sempre respeitou e cumpriu com todas as determinações judiciais” e que as acusações feitas pelos PSB “são caluniosas e tenta desacreditar o resultada da pesquisa de nº TO-05614/2022 publicada pelo Jornal O GIRASSOL no dia 10 de setembro”.

“O Jornal O GIRASSOL com mais de duas décadas de atuação no Tocantins sempre levando matérias serias e idôneas que visam contribuir com o crescimento do estado repudia essa atitude irresponsável e sem fundamentação e comprovação jurídica. O jurídico do Jornal O GIRASSOL estará entrando com representação na justiça contra todos que macularam o nome da empresa sem provas e sem se quer ouvir o contraditório como reza o jornalismo sério e profissional. Segue abaixo nota de esclarecimento da assessoria jurídica da empresa”, informou.

Nota de esclarecimento

EM ATENÇÃO A MATÉRIA (RELEASING) APRESENTADO PELO CANDIDATO CARLOS AMASTHA E PUBLICADO EM ALGUNS SITES, EM QUE AFIRMA QUE A WS EDITORA GIRASSOL LTDA TERIA DESCUMPRIDO DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROLATADA EM 06/SETEMBRO QUE CONCEDIA O PRAZO DE 02 DIAS PARA QUE FOSSEM APRESENTADAS AS PLANILHAS (DADOS REFERENTES À PESQUISA REGISTRADA SOB O Nº TO-05614/2022), INFORMAMOS QUE SE TRATA DE INVERDADE, CONFORME SE PROVARÁ A SEGUIR.

O CANDIDATO CARLOS AMASTHA INTERPÔS AÇÃO VISANDO TER ACESSO AOS DADOS DA PESQUISA – ISSO ANTES MESMO DA SUA DIVULGAÇÃO. OCORRE QUE A DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS, A MM. JUÍZA DETERMINOU A APRESENTAÇÃO NO PRAZO DE 02 (DOIS) DIAS A PARTIR DE 10/09/2022 (DATA DA DIVULGAÇÃO DOS DADOS):

INCONFORMADO, EM RAZÃO DA MM. DESEMBARGADORA TER DADO O PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS APÓS A DIVULGAÇÃO DA PESQUISA, OU SEJA, APÓS O DIA 10/SETEMBRO, O CANDIDATO PETICIONOU NOS AUTOS E A RELATORA CONFIRMOU A DECISÃO.

O MANDADO / INTIMAÇÃO AO “O GIRASSOL”, ASSIM COMO ESTAVA NA DECISÃO, DETERMINOU A APRESENTAÇÃO DOS DADOS NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS A PARTIR DE 10/SETEMBRO: