Por Redação

Ela também requereu a implantação de asfalto e drenagem na rodovia TO-040, no trecho que liga as cidades de Almas e Pindorama, com intuito oferecer conforto aos moradores que usufruem da rodovia bem como no impulsionamento do Turismo na região de Serra Geral.

“Essa região possui uma riqueza natural e cultural significativa, com diversos pontos turísticos espalhados ao longo da rodovia, como cachoeiras e trilhas ecológicas, porém, em razão do difícil acesso, chegar aos pontos turísticos fica quase impossível, principalmente na época das chuvas.

Outro requerimento apresentado por Valcari solicita obras de asfalto na Rodovia TO-030, que interliga as cidades Novo Acordo a São Felix do Tocantins, servindo como uma rota alternativa para o Jalapão que também irá beneficiar moradores de Aparecida do Rio Negro que teriam acesso a novas oportunidades econômicas, especialmente no turismo e no agronegócio.

Na mesma sessão, Janad Valcari também solicitou que sejam executadas melhorias e manutenção na TO-226, no trecho que liga o município de Goiatins à Campos Lindos. A parlamentar afirma que sem esse serviço, o deslocamento dos moradores e viajantes fica prejudicado, trazendo muitos transtornos e atraso para o desenvolvimento da região.