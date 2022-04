Com o projeto Câmara Presente, a presidente Janad Valcari revolucionou o Poder Legislativo Municipal, abrindo as portas da casa do parlamento municipal para todos. Entre as ações realizadas, está o aulão gratuito de preparação para o Enem destinado a estudantes, a criação da Semana de Arte e Cultura que valoriza, divulga e agrega valor ao trabalho dos artistas Tocantinenses.

Valcari fez uma verdadeira transformação na estrutura da Câmara, abrindo espaços de convivência, uma sala de estudo, uma biblioteca, refeitório, brinquedoteca, salão de eventos e uma sala médica com atendimentos gratuitos. Como presidente, Janad resolveu resgatar a memória do Poder Legislativo Municipal inaugurando a galeria dos vereadores e a galeria dos presidentes.

Todas as ações da vereadora professora Janad Valcari, visam integrar o legislativo com a comunidade e aproximar as ações dos parlamentares com o povo Palmense.“Continuaremos firmes em defesa do povo, fortalecendo o legislativo para melhor representar a nossa população”, ressaltou Valcari.

Troféu Destaque Nacional – UVB 2022

A premiação do Troféu Destaque é realizada através de um concurso que tem a ideia principal de estimular realizações com visibilidade de forma positiva na construção de uma sociedade mais justa e com ações públicas inovadoras.