Por Redação

A presidente da Câmara de Palmas, vereadora professora Janad Valcari (PL), registrou uma representação no Ministério Público Estadual (MPE), contra a Prefeitura de Palmas, para requerer o retorno imediato dos 378 servidores públicos municipais que foram exonerados pela prefeita Cinthia Ribeiro (PSDB), após a eleição da mesa diretora da Câmara de Palmas, ocorrida no dia 30 de junho de 2022. As demissões teriam sido motivadas por retaliação aos parlamentares que não votaram no vereador Folha Filho (PSDB), para presidente da casa, como a prefeita queria.

Na denúncia, Janad pede que seja aberta investigação para apurar os crimes de corrupção ativa e tráfico de influência praticados pela gestora Cinthia Alves Caetano e pelo secretário da casa civil Edmilson Vieira das Virgens. O documento sustenta ainda que a representação se faz necessária por se constatar claramente que as exonerações têm ligação direta com a eleição da Câmara, comprovando a interferência da chefe do poder executivo.

As 378 exonerações foram publicadas no Diário Oficial n° 3.011 no dia 1° de junho de 2022, um dia após a eleição da Câmara, ganhando repercussão nos meios de comunicação e bastante criticada pela população, por meio de redes sociais na internet.

Em resposta a internautas, que questionaram as demissões em massa, Cinthia respondeu que “estudassem para um concurso”, porém a gestora esqueceu, ou não quis citar, que suas gestões nunca abriram uma vaga no município. Em contrapartida, a vereadora professora Janad Valcari é autora de diversos requerimentos que solicitam concurso público para o quadro geral, saúde, educação, guarda metropolitana e para a área de meio ambiente, todos ignorados pela gestora.