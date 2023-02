Por Wesley Silas

Na manhã desta quarta-feira, 15, o presidente da Agência de Turismo de Palmas (Agtur), Tom Lyra, aguardava na tribuna da Assembleia Legislativa do Tocantins quando foi abordado pela deputada estadual Janad Valcardi (PL) que adentrou o espaço alegando que o presidente da Agtur seria o sucessor da atual prefeita Cinthia Ribeiro (PSDB) para comandar a gestão da capital palmense. A parlamentar ainda chamou o deputado estadual Júnior Geo (PSC) que passava no momento e reafirmou a candidatura novamente.

O presidente da Agtur estava na Casa de Leis promovendo o evento “Palmas Capital da Fé” entre os representantes legislativos no momento em que foi surpreendido pela afirmação da parlamentar.

“Obrigado por lançar minha candidatura aqui neste momento, confesso que não fui informado pela Prefeita sobre essa escolha, mas fico contente e para mim é uma surpresa”, respondeu o Tom Lyra, a afirmação da deputada que mesmo sem informações oficiais, alegou que a sucessão aconteceria.

Tom possui fortes apoiadores no cenário político do estado e uma trajetória marcada por gestões públicas de êxito, além de um longo histórico de participação e atuação na vida política. Tom é natural de Araguacema (TO), graduado em Óptica e Optometria pelo Instituto Filadélfia. O empresário internacional atuou em grandes empresas multinacionais: GO/Kenerson, CMC, Master Glasses, Rodenstock, Zeiss; e foi responsável pela organização/reestruturação de regiões no mercado brasileiro e latino americano. Atuou na expansão e na implantação de franquias de óticas em todo o território nacional.

O atual presidente da Agtur também é autor do livro Questão de óptica e também um dos palestrantes mais requisitados desse segmento no Brasil e na América Latina. Foi Vice-Governador do Estado no ano de 2014 e Secretário Municipal de Produção, Cooperativismo e Meio Ambiente de Gurupi. Tom Lyra também foi Presidente da Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa (Adetuc), além de Secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviços (Sics).