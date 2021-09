Pré-candidato com apoio direto do senador Eduardo Gomes (MDB), que também é líder do Governo no Congresso Nacional, o vereador de Araguatins, Jairo Ribeiro (MDB), acentuou nas últimas semanas as articulações de bastidores para buscar se reforçar.

da redação

Segundo o Jornal Folha do Bico, Jairo tem buscado arregimentar colegas vereadores e ex-vereadores, como por exemplo Elson Ribeiro e Carlos Santa Helena, que foram até seu escritório em Araguatins, recentemente. Os dois por enquanto, ainda não declararam apoio a araguatinense, mas abriram conserva sobre a questão.

Jairo tem feito o mesmo com dezenas de vereadores da região, onde tem buscando dialogar e agrupar a seu projeto visando uma cadeira na Assembleia Legislativa.