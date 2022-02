Share on Twitter

Share on Facebook

por Wesley Silas

A filiação acontecerá nesta terça-feira, a partir das 9h, na sede do PDT, localizado Edifício Office Center, na Quadra 101 Sul, AV. Joaquim Teotônio Segurado, 06 SI, Sala 902, 9° Andar. Palmas/TO.

“Político experiente, com um vasto currículo de serviços prestados ao Tocantins, Laurez chega para fortalecer ainda mais a sigla no estado, ajudando a consolidá-la no processo de construção de um Tocantins cada vez mais justo, solidário e próspero”, considerou Mariano.