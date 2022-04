Share on Twitter

Share on Facebook

Por Redação

A deputada federal Dorinha Seabra Rezende, presidente do União Brasil Tocantins (UB/TO) e pré-candidata ao Senado, recebeu em seu gabinete nesta quinta-feira, 31, autoridades para filiações ao partido.

Filiou-se o deputado estadual Jair Farias, o ex-vereador de Porto Nacional Djalma Araujo dos Santos, o vereador de Miracema Cirilo Douglas Pereira Aguiar, o odontólogo Maurício Nunes Martins e Maria de Jesus da Costa e Silva, advogada. Ambos pré-candidatos a deputado estadual. O deputado federal Carlos Gaguim (UB) e a estadual Vanda Monteiro (UB) também prestigiaram a solenidade.

Dorinha Seabra comemorou as filiações e reforçou o objetivo do partido de fazer política de forma participativa e democrática.

“Estou muito feliz com todos os nomes que vem somando ao União Brasil, somos um partido e vamos trabalhar juntos com todos que querem construir um Tocantins muito melhor”, disse Dorinha.

Sobre Jair Farias

Jair Farias é conhecido por ser uma forte liderança do Bico do Papagaio. Por dois mandatos consecutivos foi prefeito de Sítio Novo, eleito deputado estadual em 2018 com 22.952 votos, sendo 19.332 votos em 25 municípios da região, garantindo o melhor desempenho de uma coligação que elegeu nove parlamentares.

Durante a solenidade de filiação, Dorinha falou sobre o orgulho de receber o deputado Jair Farias ao UB/TO, “Você chega em um momento de construir algo novo. Eu sei que nós vamos fazer um grande trabalho pelo nosso estado”, comentou a parlamentar. Jair Farias reafirmou sua motivação em trabalhar pela candidatura da deputada. “Conte com o meu trabalho, da minha família e daqueles que me acompanharem. Vamos lutar dia e noite pela sua eleição”, destacou Jair.