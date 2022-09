Por Adriana Castelo Banco

O vereador ressaltou a importância de estar apoiando Luana Ribeiro, “A deputada Luana Ribeiro tem uma história no Tocantins ela é filha do Senador João Ribeiro um dos maiores políticos e que trouxe recursos para nossa cidade, ela é uma mulher forte, lutadora e é de Gurupi”.

Além de ressaltar a trajetória do berço na política a qual a deputada nasceu e conviveu desde muito jovem o vereador ressaltou que Luana Ribeiro foi a única deputada Estadual a colocar uma ementa parlamentar para Gurupi no valor de meio milhão de reais, “a prefeitura de Gurupi tem recursos graças a Luana Ribeiro, eu lancei um desafio a ela e ela aceitou e é por isso, que eu estou com ela, ela é mulher de compromisso com nossa cidade e com o povo que tanto precisa de pessoas que trabalham”, frisou

A prefeita Josi Nunes reforçou a sua participação em apoio a Luana Ribeiro pelo seu trabalho e pela sua atuação na política e aproveitou o momento para falar das emendas parlamentares do Deputado Federal Carlos Gaguim e reforçou o pedido de voto a ele e a candidata Senadora Professora Dorinha.

Luana Ribeiro comentou que não é mulher que tem medo de trabalhar, “Sou grata a acolhida da cidade de Gurupi e agradeço ao vereador Jair do Povo pela acolhida em sua residência e só posso retribuir com muito trabalho, viajo o Tocantins inteiro não sou só de Palmas sou de Gurupi sou do Tocantins essa terra que amo”, frisou a deputada.

Durante a reunião além de ter a participação de diversas lideranças também contou com a participação do Secretário de Desenvolvimento Urbano Eremilson Ferreira do Presidente da Agência Municipal de Trânsito e Transportes (AMTT) Colemar Câmara do Superintendente da Agência de Regulação Gurupiense e Fiscalização (AGRF) Sargento Jenilson e do Secretário de Comunicação Fernando Novais.