da redação

As eleições da União dos Vereadores do Tocantins (Uvet) estão previstas para acontecer em março. Nesta última quarta-feira (08) durante visita do governador Wanderlei Barbosa em Gurupi, o vereador Jair pediu apoio ao chefe do executivo estadual.

Jair já pediu também apoio ao deputado Gaguim e a senadora Dorinha.