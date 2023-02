Share on Twitter

Por Redação

O requerimento nº 108 solicitou a duplicação da rodovia TO-222 ligando a cidade ao Distrito de Novo Horizonte com construção de ciclovia. Já o requerimento nº 109, em caráter de urgência, pede a pavimentação da TO-243, que liga Araguaína ao Povoado Mato Verde.

“A rodovia até o Novo Horizonte tem 17 quilômetros e recebe grande número de veículos que transitam na região, onde crescem bairros como o Jardim dos Ipês, onde estará o novo Hospital Regional de Araguaína, a Faculdade Facit e buscaremos para que de fato essa duplicação saia do papel e traga segurança para os moradores”, defendeu o deputado.

Pavimentação necessária

Marcus acrescentou também a importância da pavimentação da rodovia estadual TO-243, para o escoamento da produção e transporte escolar de crianças. “Passou da hora dessa TO-243 virar realidade e ser pavimentada”.

O deputado esteve na rodovia nessa segunda-feira, 13, e conversou com moradores da região, entre eles o comerciante Antônio Brito, de 40 anos. “Meu pai vive nessa região há muito anos, desde que nasci transito por essa rodovia. Estamos lutando há muito tempo atrás por esse asfalto aqui, porque no inverno é água demais, o carro não passa, no verão é muita areia”.

Antônio ainda citou a dependência da rodovia para os chacareiros do local. “Muitos chacareiros dependem desta estrada, muita gente, porque essa TO dá acesso até a Babaçulância”.