O vereador Ivanilson Marinho (SD) informou ao Portal Atitude que estará concorrendo ao cargo de deputado, mas não sabe ainda se é para estadual ou federal. O parlamentar disse ainda que recebeu convite do presidente do PDT, Laurez Moreira, para filiar ao partido e defende o nome do ex-gestor de Gurupi na chapa de vice do governador Wanderlei Barbosa.

por Régis Caio

“Recebi o convite do PDT para ser pré-candidato a deputado federal, inclusive estarei conversando com o presidente Laurez Moreira e vou deixar claro que se ele for candidato a deputado eu não me filio. Continuo defendendo o nome do Laurez para vice na chapa do nosso governador Wanderlei, é o melhor nome para representar a nossa região sul”, disse o parlamentar.

Ivanilson disse ainda que já recebeu propostas para filiar no Republicanos e no PSD. “Estou analisando e logo decidirei”, disse.