por Wesley Silas

Com um discurso conservador em defesa da família e dos valores cristão evangélicos, o vereador e pré-candidato recebeu as bênçãos do presidente da CONEMAD – TO, Pr. Amarildo Martins da Silva durante o 24º Encontro da Escola Bíblica das Assembleia de Deus (EBADETINS) e 27º Encontro Estadual de Obreiros das Assembleia de Deus, Ministério de Madureira (ENOADETINS), ocorrido durante dos dias 10 a 12 de junho na Escola Elizângela Cardoso, em Palmas.

“Foi recebido pela Convenção Estadual das Assembleias de Deus como Pré-candidato a Deputado Estadual com representação nas Regiões Sul e Sudeste do Estado. A Defesa da Família sempre será nossa Prioridade e o que fizemos em Gurupi também o farei no Estado do Tocantins”, disse Ivanilson.

O apoio das Igrejas Assembleia de Deus oferece reais condições para que Ivanilson Marinho construa uma pré-candidatura com os pés não chão e, ao contrário de vários concorrentes, ele sempre carregou a bandeira do eleitorado evangélico como conservadorismo e em defesa de valores cristão evangélicos como aconteceu nos anos de 2017 e 2019 em que ele usou a Tribuna da Câmara de Vereadores de Gurupi para defender assuntos relacionados ao ensino da ideologia de gênero nas escolas e a resolução nº: 235 do Conselho Estadual de Educação, sobre o conteúdo identidade de gênero e educação sexual na grade curricular do ensino fundamental da rede pública de ensino.