Por Wesley Silas

O vereador e candidato a deputado estadual, Ivanilson Marinho (SD) recebeu o apoio do pastor presidente do Campo de Formoso do Araguaia, André Martins, filho do pastor presidente das Assembleias de Deus (Madureira), Amarildo Martins.

Segundo Ivanilson o apoio de parte da família Martins representa a proposta convencional das Assembleias de Deus de apoio aos candidatos que congregam na Madureira. Ivanilson comentou ainda sobre as dobradinhas de candidatos da igreja com outros candidatos, como aconteceu com Eduardo Fortes e Filipe Martins, e considerou como “parte do processo eleitoral”. “Como é de conhecimento dos nossos companheiros o processo tem sido conduzido com muita transparência”, disse.

Segundo Ivanilson Marinho, ele dedicou parte dos três mandatos em defesa das principais pautas cristã envolvendo polêmicas nacionais que respingou no estado e nas cidades do Tocantins.

“Não tenho dúvida de que ninguém fará melhor defesa da fé, da família, contra Ideologia de Gênero e valorização da cultura gospel em todo Estado do que eu, independente dos acordos de campanha, a exemplo da Marcha pra Jesus que marca a união de todo seguimento evangélico em Gurupi”, disse.