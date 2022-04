Na quinta-feira, 30/05, o vereador Ivanilson Marinho (SD) chegou a declarar ao Portal Atitude que teria recebido o convite para se candidatar a deputado federal pelo PDT, ocasião em que ele defendeu nome do ex-gestor de Gurupi na chapa de vice do governador Wanderlei Barbosa.

No fechamento da janela partidária, Marinho informou ao Portal Atitude que permanecerá no SD, onde irá buscar pavimentar sua candidatura a deputado estadual com o apoio do ex-secretário-executivo da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Quesede Ayres, que deixou a pasta na sexta-feira, 01, para ter condições de colocar o seu nome na disputa para deputado federal, caso seja convocado pelo governador Wanderlei Barbosa.