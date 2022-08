da redação

Segundo Irajá, a representação protocolada nesta sexta-feira (26) foi motivada por relatos de alguns prefeitos que estariam sendo cobrados a apoiar a reeleição do governador.

A representação acontece após ele ser acusados de divulgação de Fake News pela equipe do governador e candidato a reeleição, Wanderlei Barbosa (Republicanos) por ter divulgado que teria recebido apoio dos prefeitos Caseara, Ildislene Santana (PSD); de Pequizeiro, Jocélio Nobre (PSD); e de Paranã, Fábio da Farmácia (PSD). Para Irajá a motivação da representação na Procuradoria Regional Eleitoral do Tribunal Eleitoral do Tocantins em desfavor do governador Wanderlei Barbosa seria decorrente a supostas “perseguição e chantagens a prefeitos com o uso da máquina”.

Por meio do Twitter, Irajá afirmou que Wanderlei está “desesperado” com o crescimento da sua campanha nas pesquisas e, por isso, está cobrando o apoio de prefeitos em troca da liberação de recursos públicos.

“Prefeitos que gravaram vídeos em apoio ao nosso projeto estão recebendo pressão e sendo ameaçados pelo governo estadual para mudar de posição”, disse Irajá, sem citar nomes dos gestores municipais, segundo ele, para evitar mais represálias.

Ainda conforme Irajá, as pressões teriam aumentado desde que ele começou a postar em suas redes sociais fotos com os prefeitos que declararam apoio à sua candidatura. “As postagens evidenciaram o crescimento da campanha do candidato do PSD e provocaram a reação de governistas”, disse o candidato.