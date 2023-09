da redação

“São muito boas, as eleições municipais vão servir para que nós cresçamos ainda mais. O partido como um todo vai trabalhar para que possamos escolher os nomes mais preparados para ajudar os municípios porque, essencialmente, eu quero trabalhar com qualidade, ao invés da quantidade. Vamos fazer um filtro nos próximos 8 meses – até a abril – que é o prazo de definição partidária para quem pretende disputar as eleições em outubro. A ideia é ter um time de qualidade que possa oferecer seus melhores serviços para as cidades”, disse o senador.