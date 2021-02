O senador Irajá (PSD-TO) foi eleito nesta terça-feira 1º secretário do Senado Federal. Com isso, o Tocantins passa a ter um representante na nova Mesa Diretora e terá um canal direto de comunicação com o novo presidente da Casa, senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG).

Por Redação

Assim que a votação foi concluída, Irajá fez um agradecimento ao seu partido, o PSD. Ele também agradeceu os senadores pela eleição. “Agradeço às lideranças do meu partido, o PSD, por me indicarem para esta nobre função, e a todos os senadores que votaram em mim”, afirmou Irajá.

O 1º secretário é o principal responsável pela condução administrativa do Senado. Os membros da Mesa, com exceção dos suplentes, compõem a Comissão Diretora, que se encarrega da organização e do funcionamento da Casa e da redação final de todas as proposições que são aprovadas pelos senadores.

O mandato é de dois anos e a posse é imediata. “Sei do enorme desafio que acabo de assumir e o meu compromisso é exercer esse cargo com responsabilidade e transparência para racionalizar o uso dos recursos públicos, preservar o bom funcionamento da Casa e honrar o Tocantins e os votos de todos os meus eleitores”, disse Irajá.