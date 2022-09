Por Wesley Silas

A mudança radical de posicionamento do empresário Edson Tabocão, até então, considerado um aliado forte do senador e candidato ao governo do Tocantins, Irajá Abreu, chegou a ser cogitado no meio político que colocaria em risco suas pretensões político-eleitorais e, Irajá teria sinalizado em “articular uma desistência estratégica para reduzir os prejuízos financeiro e político para evitar uma derrota”.

No entanto, ao contrário das conversas de bastidores, Irajá defendeu ao Portal Atitude que acredita que “nenhuma candidatura pertence somente ao candidato” e que segue com sua candidatura ao governo.

“É um movimento natural de um grupo político, indignado com uma situação, que assume se colocar como opção para o eleitor. Comigo não foi diferente. Após quase 16 anos sem um governo terminar o mandato, eu e meus correligionários decidimos tomar uma decisão e colocar meu nome, ao lado da Professora Lires, como a opção mais viável para renovar de fato o cenário político tocantinense. E desde então, não temos parado de percorrer os municípios do Tocantins, ouvindo da população o que só o governador atual parece não querer ouvir: que os problemas são inúmeros, e que precisam de soluções imediatas. Já andamos por mais de 112 municípios em pouco mais de um mês, agregando novos apoios e somando à campanha mais pessoas que, assim como eu, acreditam que um novo tempo está começando no Tocantins”.

Sobre a mudança de posicionamento do empresário e ex-aliado, Edson Tabocão, Irajá disse que respeita a decisão, apesar de ser “pouco coerente”.