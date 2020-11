Internado em entubado em UTI/Covid-19, Maguito Vilela vence eleição para prefeito em Goiânia

O candidato Maguito Vilela (MDB) venceu o segundo turno das eleições na Goiânia. Maguito Vilela teve 52,60% dos votos válidos. O candidato Vanderlan, do PSD, teve 47,40%.

por Redação

Maguito está internado com covid-19 desde 27 de outubro. Em mensagem publicada no Intagram, o filho do prefeito eleito, o ex-deputado Daniel Vilela ( MDB), comentou sobre a situação do pai que venceu a eleição mesmo estando entubado e sedado em uma UTI com Covid no hospital Albert Einstein, em São Paulo, após se submeter a uma broncoscopia.

Nosso amigo e guerreiro Maguito Vilela está vencendo a batalha contra a Covid-19 graças a Deus, suas orações e ao tratamento médico realizado pelo Hospital Albert Einstein, que divulgou neste domingo novo boletim médico. Maguito mantém a estabilidade hemodinâmica. 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/iHaLZHJYV9 — Maguito Vilela (@maguitovilela15) November 29, 2020

Já foram apurados 100% das urnas.

Perfil do Candidato

Maguito Vilela – O candidato da coligação Para Goiânia Seguir em Frente (PMB / PTC / Patriota / MDB / Republicanos / PCdoB), de 71 anos, é advogado. Ele declarou bens no valor de R$ 2,7 milhões.