Por Wesley Silas

Os Pré-Candidatos do PROS-Tocantins, em reunião na noite de ontem no Hotel Rio Sono em Palmas, decidem se filiar ao PTB que sofre algumas alterações na sua direção para receber os novos membros e Pré-Candidatos.

“Nesta chapa de federal a gente vai conseguir eleger até dois nomes e na chapa a estadual iremos conseguir até quatro candidatos”, disse o ex-presidente do PTB Alex Kauano, que passou a ser vice.

Segundo o pré-candidatos a deputado federal Farlei Federal, a mudança do PROS para o PTB, acontece devido a instabilidade jurídica-institucional criada pela decisão judicial que muda a Presidência do PROS Nacional colocando em Xeque as estratégias partidárias para as eleições de 2022, deixando uma insegurança quando á manutenção dos projetos definidos.

“Devido às instabilidades criadas pelas mudanças na Direção Nacional do PROS, na qual não nos transmitiu segurança, tanto jurídica quanto de projetos, decidimos assim em reunião, nos filiar ao PTB, mas que para tanto sofreria algumas alterações na Direção Estadual, com o “aval” da Nacional para receber os Pré-candidatos de forma mais confortável” disse.

As composições dos postos do PTB Mulher, Estadual e Municipal, estarão à cargo das indicações das mulheres do MDT (Mulheres de Direita do Tocantins) lideradas por Ursula Meyer. O policial federal aposentado Farlei Meyer do quadro dos pré-candidatos a deputado federal passou a presidir a comissão provisória da agremiação em Gurupi.

Apoio a Bolsonaro

Farlei defende que o PTB, tem em seu estatuto, “a proibição de qualquer apoio ou coligação às ideologias e partidos/candidatos de centro-esquerda e esquerda, segue nacionalmente apoiando o Presidente Bolsonaro, o que nos deixa tranquilos que poderemos reverberar (individualmente) tal apoiamento na esfera estadual”. Considera Farlei Meyer.

“Embora a liberdade de apoiamento aos pré-candidatos ao Governo e ao Senado também sejam de “livre escolha”, existe a restrição estatutária quanto a este seja feito aos de Centro-esquerda e Esquerda”, arremata Farlei.

As alterações nas direções do PTB no Tocantins abrangerão desde a presidência Estadual (que passará a ser do Pré-Candidato a Deputado Federal Diogo Fernandes e da Secretária Geral (que será de FARLEI MEYER).

O ex-presidente do PTB, Alex Kauano passou a ser vice e Diogo Fernandes aceitou o convite para presidir o partido que tem, além destes nomes, o policial federal aposentado Farlei Meyer no quadro dos pré-candidatos a deputado federal que passou a presidir a comissão provisória da agremiação em Gurupi

“Os demais cargos serão definidos em reuniões subsequentes para definições. As composições dos postos do PTB MULHER (Estadual e Municipal) estarão à cargo das indicações das mulheres do MDT (Mulheres de Direita do Tocantins) lideradas por Ursula Meyer”, disse Farlei.

O PTB-Gurupi também sofrerá mudanças em sua Presidência Municipal que será assumida pelo Pré-Candidato a Deputado Federal FARLEI FEDERAL. Uma nova “nominata” já está sendo estruturada com os demais cargos da direção municipal do PTB para apresentação ao PTB Estadual e Nacional e subsequente publicação no TSE, até a próxima semana.