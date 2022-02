por Wesley Silas

Ao fechar a sua gestão em Araguaína com o fim do ‘asfalto sonrisal’ e comemorar 700 km de pavimentação com CBUQ, o ex-prefeito de Araguaína e pré-candidato ao Governo do Tocantins, Ronaldo Dimas (Podemos) juntamente com o atual prefeito, Wagner Rodrigues, estiveram reunidos com a prefeita Josi Nunes (PSL) e com o vice-prefeito Gleydson Nato para conversar sobre as eleições de 2022 e sobre as experiências que eles tiveram em Araguaína em obras de infraestrutura como a importância da pavimentação de ruas e avenidas utilizando o Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), cujo processo não necessita de um período longo de secagem e o processe de durabilidade é superior ao usado em Gurupi com Tratamento Superficial Duplo, conhecido como TSD.

Durante visita a Gurupi, na sexta-feira, 04, ele e o atual prefeito, Wagner Rodrigues, estiveram reunidos com a prefeita Josi Nunes (PSL) para trocarem experiência de gestão.

“Tivemos uma conversa administrativa, tanto eu quanto o prefeito Wagner sobre as experiências positivas em Araguaína como as relacionadas a pavimentação porque lá tudo que foi feito e está sendo feito é com asfalto usinado a quente e, infelizmente o que foi feito em Gurupi ao longo destes anos foi um asfalto que tem muito baixa qualidade, gerando esta série de problemas que hoje a cidade enfrenta. Ele, inclusive, ficou de visitar Araguaína e o prefeito Wagner Rodrigues abriu as portas de Araguaína para mostrar o tipo de serviço que é feito para evitar que no futuro isso venha acontecer novamente”, disse Dimas.

Conversa amistosa sobre as eleições 2022

Segundo o prefeito, na ocasião ele teve uma conversa amistosa com a prefeitura Josi Nunes.