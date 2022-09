Por Ascom Dep. Estadual Gutierres Torquato

Diversos segmentos tem declarado apoio à campanha do deputado estadual Gutierres Torquato, alavancando o projeto nesta reta final. Dentre eles, várias etnias indígenas abraçaram o projeto. Karajás e Javaés em Lagoa da Confusão, Xerentes em Tocantínia e Javaés em Formoso do Araguaia declararam o seu apoio.

Hesu Xerente, de Tocantínia, disse que os indígenas sempre tiveram dificuldade em encontrar um representante, mas, ao ouvir o deputado perceberam que o projeto atendia os seus anseios.

Segundo Hesu: o deputado é diferente dos outros candidatos que procuraram o nosso apoio, isso porque ele é acessível, ele consegue lidar com a comunidade indígena sem nenhuma dificuldade. Ele ouve a comunidade indígena e consegue chegar na comunidade onde os outros parlamentares têm dificuldade e isso fez com que o apoio viesse. Porque nós ouvimos o deputado e o seu pensamento foi de encontro com os nossos anseios.