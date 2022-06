por Redação

Representantes dos povos Javaé, Krahô e Apinajé, de pequenos produtores e prefeitos de diversas regiões do Tocantins estiveram em Palmas nesta segunda-feira (13) para receber, na sede da Codefasv, tratores destinados pela senadora Kátia (Progressistas). As máquinas irão auxiliar principalmente no desenvolvimento da agricultura em diversas regiões do Tocantins. No total foram entregues 12 tratores, totalizando um investimento de mais de R$ 2,6 milhões.

“Trator é ferramenta fundamental para gerar riqueza no campo e levar comida para a mesa dos brasileiros. Quando fui ministra da Agricultura destinei mais de 70 tratores por entender a importância dessas máquinas para a produção, principalmente dos pequenos. O que nos pedem é máquina para poder trabalhar, e é a nossa obrigação como parlamentar ajudar”, destacou a senadora Kátia.

A prefeita de Itacajá, Maria Aparecida, foi até Palmas acompanhada do secretário de municipal de Assuntos Indígenas, Roberto Carlos Jaxy Krahô, representando também a comunidade indígena Krahô que será beneficiada com um dos tratores.

“Entregamos agora este trator para a prefeita Aparecida para que seja utilizada na reserva indígena e auxiliar no plantio de mandioca, milho, arroz e tudo que eles queiram produzir para consumo e geração de renda”, disse Kátia.

A perspectiva de aumentar a produção e a renda também foi destacada pelo cacique Darci, Javaé, da Aldeia São João, localizada em Formoso do Araguaia. Segundo o cacique o sonho de produzir é antigo, mas a falta de maquinário sempre foi um empecilho.

“Faz tempo que nós queremos plantar, porque temos as terras mas não temos máquinas. Então agora agradeço e vamos produzir para que possamos sobreviver”, destacou o cacique Darci Javaé.

A comunidade indígena Apinajé também foi beneficiada com um dos tratores. O pedido foi apresentado à senadora por caciques da comunidade para que possam melhorar sua produção.

“Os Apinajés têm uma fama grande no Tocantins de gostar produzir e são organizados, já tem associação, o que facilita para receber investimentos”, disse Kátia.

Pequenos produtores, como os da Associação de Desenvolvimento Comunitário da Comunidade Matinha, também serão contemplados com a chegada de um trator para auxiliar no plantio. O pedido chegou à senadora através do ex-prefeito de Goianorte, Luciano Oliveira.

“A Matinha tem muita história e agora mais um capítulo importante está sendo escrito. Pode ter certeza que essa máquina vai ajudar muita gente que precisa disso para trabalhar”, disse o representante de Asdecom, Antônio Horácio Marques.

Em Sandolândia, mais um município beneficiado, a expectativa do prefeito Radilson Lima, é atender os cinco assentamentos e as comunidades indígenas.

“Obrigado senadora Kátia por ser sempre sensível às demandas do nosso município. Sandolândia é uma cidade pequena mas temos produção. Além dos assentamentos nós também damos assistência a comunidades indígenas. Vamos fomentar a agricultura familiar dos pequenos produtores que tanto precisam”, adiantou o prefeito.

Receberam tratores os municípios de:

Sandolândia

Santa Terezinha

Recursolândia

Nazaré

Centenário

Pau D’Arco

As associações rurais:

Associação de Produtores Rurais São Miguel Arcanjo, ASPRUMA

Associação de Desenvolvimento Comunitário da Comunidade Matinha –

ASDECOM

As comunidades indígenas:

Krahô

Apinajé

Javaé