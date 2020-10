Inauguração do Comitê Feminino | Josi Nunes destaca empoderamento da mulher e se diz preparada para administrar Gurupi

No Brasil 52,5% do eleitorado são do sexo feminino e no Tocantins, Gurupi ultrapassa a média nacional e com 53,2%. Estes número são capazes de mudar o resultado de uma disputa eleitoral, num cenário em que a cidade vive queda no número de eleitores quando se compara as eleições de 2016 que teve 55.257 eleitores e reduziu para 54.303 eleitores para as eleições deste ano. “Nós mulheres, precisamos romper as barreiras que nos amarram, pois podem nos dar qualquer desafio que daremos conta. Dê qualquer missão às mulheres que elas serão capazes de fazê-la com sucesso”, ressaltou Josi em seu discurso de inauguração do Comitê Feminino na noite dessa quarta-feira, 28

por Redação

Uma noite para reforçar o empoderamento da mulher e lembrar das suas conquistas ao longo do tempo. Assim foi marcada a inauguração do Comitê Feminino na noite dessa quarta-feira, 28, em apoio à candidata a prefeita de Gurupi pela Coligação Agora é a hora, Josi Nunes, e seu vice, Gleydson Nato. Na oportunidade, Josi garantiu estar preparada para administrar Gurupi. Quem analisa os bastidores não é segredo que Josi Nunes, apesar de ter focado sua campanha em eleitores jovens, tem maior aceitação nos eleitores que encontram-se na faixa etária acima de 30 anos que representa, aproximadamente, 80% da totalidade dos eleitores de Gurupi.

A candidata lembrou que em toda a história, Gurupi só teve duas mulheres que disputaram a prefeitura. “Gurupi nunca teve uma mulher prefeita. Em toda a sua história, a cidade só teve duas candidatas a prefeita: eu e a minha mãe Dolores Nunes. Queremos ser um pouco de esperança para cada uma de vocês, mas precisamos ter esperança, coragem e determinação”, afirmou.

Josi garantiu que está preparada para administrar Gurupi. “É triste muitas vezes termos que provar que somos capazes de fazer algo por sermos mulheres. Essa eleição não é só minha e do Gleydson, ela é de todos nós, pois estamos preparados e somos capazes de administrar Gurupi e fazermos a diferença na nossa cidade”, garantiu.

Ao longo do evento Josi recebeu diversos vídeos com depoimentos de apoios. Entre eles, estava o da sua filha, Luana Nunes, que frisou a força e a capacidade da candidata.

“Minha mãe é uma mulher que nunca mediu esforços para cuidar de mim, do meu irmão, dos seus netos. Sempre nos cuidou da melhor maneira possível. Defendo-a com unhas e dentes porque sei o ser humano que ela é e o quanto se esforçou para ser o que é. Minha mãe merece ser prefeita de Gurupi, deem essa oportunidade a essa pessoa que saberá nos valorizar”.

A secretária estadual da Educação, Adriana Aguiar, garantiu que Josi construiu uma história política em Gurupi, por isso merece ser prefeita. “É uma mulher com uma bagagem de características que a faz ser capacitada para ser a primeira prefeita de Gurupi, pela sua trajetória política e humildade”, ressaltou.

Gleydson Nato destacou que a força 90 está tomando conta da cidade. “As mulheres estão com o 90 e esta força está tomando conta da cidade. Formamos a união necessária que Gurupi precisa, com talento, trabalho, transparência e muita humildade”, afirmou.

O Comitê está localizado na Rua 04, entre as avenidas Paraíba e Ceará.