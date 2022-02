Por Redação

No documento, o deputado Professor Júnior Geo (PROS) fundamenta sua permanência na relatoria do impeachment do chefe do Executivo, afastado em outubro do ano passado.

Ainda atendendo a pedido dos advogados de Carlesse, Elenil concedeu acesso ao relatório de defesa apresentado por Geo e o direito à manifestação oral, a ser feita na próxima reunião da Comissão, agendada para às 19 horas da próxima quinta-feira, dia 24.

“Estamos satisfeitos com a decisão tomada pela Comissão. Temos que obedecer prazos regimentais e processuais e precisamos deles para fazer nossa sustentação. Estaremos aqui na próxima sessão, fazendo uso dos direitos a nós concedidos”, disse o advogado de Carlesse, Juvenal Klayber.

No documento em defesa de sua permanência na relatoria da Comissão, Geo tomou por base a legislação vigente e ocorrências similares em outros processos de impeachment ocorridos no País. “Permaneço na imparcialidade, na retidão, seguindo a legislação vigente. Assim vamos continuar até o relatório final”, garantiu.

Integrantes

Além dos já citados, a reunião contou com a participação dos deputados Olyntho Neto (PSDB) e Zé Roberto (PT) – membros da comissão –, e Fabion Gomes (PL).