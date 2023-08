Por redação

O PL dispõem sobre a notificação por parte de hospitais públicos, particulares e entidades congêneres sobre atendimentos relacionados ao consumo de álcool e outras drogas por crianças e adolescentes aos órgãos que compõem a rede de proteção no âmbito estadual. A notificação será encaminhada diretamente para a rede de proteção.

“É com grande alegria que os projetos de lei foram aprovados e agora seguem para sanção do Governador Wanderlei Barbosa. Iniciamos o semestre legislativo com vitórias”, comemorou a deputada.