Horta Comunitária em Figueirópolis: deputado Eduardo Fortes e parceiros dão início ao plantio de mudas

Por Redação

Em Figueirópolis, região Sul do Tocantins, mais uma unidade do projeto Horta Comunitária começa a ganhar um colorido especial. Na tarde desta sexta-feira, 17, o deputado estadual Eduardo Fortes, juntamente com os parceiros do projeto na cidade vereadores Soraima e Montelo, deram início ao plantio das mudas.

“Em 30 dias já estaremos colhendo hortaliças fresquinhas e saborosas”, destacou o deputado informando que o projeto foi desenvolvido há mais seis anos e conta com o apoio de várias empresas e instituições, além de voluntários.

“No campus da Universidade Federal do Tocantins em Gurupi, estão localizadas nossas estufas. É de lá que semanalmente 15 mil mudas são produzidas para atender as 14 hortas do projeto, além de agricultores familiares da região Sul e Sudeste”, acrescentou ele agradecendo a parceria e conhecimentos técnicos da UFT que garante mudas de altíssima qualidade.

Horta Comunitária

O projeto Horta Comunitária existe há mais de seis anos. Ao todo 14 hortas já foram implantadas pelo deputado e outras quatro estão em implantação. Semanalmente milhares de famílias e instituições da região Sul e Sudeste do Tocantins são atendidas gratuitamente pelo projeto, recebendo legumes, verduras hortaliças e frutas de qualidade.