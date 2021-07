Emedebista histórico, e atualmente sem partido, o chefe de gabinete do Ministério do Turismo e ex-prefeito de Dianópolis, Hercy Filho, está se articulando para disputar uma vaga de deputado estadual em 2022.

da redação

Advogado, Hercy foi prefeito de Dianópolis, chefe de gabinete do Detran-TO no segundo governo Marcelo Miranda (2007-2009) e presidente da Junta Comercial do Estado (Jucetins) no governo Carlos Gaguim (2009-2010).

Hercy representa a região sudeste do estado que há anos está sem representatividade na Assembleia Legislativa.