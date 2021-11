Share on Twitter

O ex-deputado federal César Halum aceitou o convite do governador Wanderlei Barbosa e vai comandar a Secretaria de Governadoria, chefiando o gabinete do palácio.

Por Régis Caio

Halum já foi Secretário Estadual da Agricultura no governo Carlesse e saiu para assumir uma função no Ministério da Agricultura do governo federal.

O cargo que ele ocupará estava vago desde outubro e foi ocupado por Divino Allan.