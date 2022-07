O pré-candidato a deputado federal Gylwander Peres (PSD) divulgou um balanço positivo da sua caminhada política durante o mês de junho. Segundo ele, foram mais de vinte municípios visitados no Tocantins, dialogando e firmando compromissos em prol do povo tocantinense.

da redação

“Por onde andamos, a nossa pré-candidatura da experiência, do preparo e do diálogo tem crescido e recebido apoio. O que me motiva a fazer política é poder mudar a vida das pessoas. Na política há ferramentas suficientes para implementar as melhorias que queremos ver, e é por isso que eu sou pré-candidato a deputado federal”, disse.

Gylwander afirmou ainda que planeja ocupar espaços que permitam agir ainda mais em prol da mudança social. “Queremos participar da construção do estado que queremos e acredito que podemos ter. A política precisa ser vista com o potencial de mudança social que possui, capaz de diminuir desigualdades e promover mudanças positivas”, concluiu.