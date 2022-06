por Redação

Otávio de Carvalho foi um dos fundadores do assentamento Vale Verde e há 19 anos mora no assentamento. Ele explica que há muitos anos os moradores do Vale Verde vêm lutando pela regularização de suas terras.

“Nós temos um contrato assinado com o Incra que com 10 anos eles dariam o título pra nós, deixaria de ser assentamento, só que nós já temos nove anos sem esses títulos”, explica Otávio.

O morador afirma que há quatro anos atrás 46, dos 100 moradores do assentamento, receberam títulos do Governo do Estado, porém, sem registro em cartório, logo, sem validade. “Para resolver essa situação eu procurei o Deputado Gutierres e hoje nós recebemos essa benção e somos gratos demais que essa busca teve essa vitória”, destaca o morador.

Segundo o Deputado Gutierres o objetivo é inteceder junto ao Incra para titular todas as casas do assentamento “Graças a Deus conseguimos, através do Incra, regularizar estas moradias e em breve todas as propriedades do Vale Verde estarão tituladas e regularizadas”, afirma. Gutierres destaca ainda que esse trabalho junto à comunidade é o seu objetivo como parlamentar e, por isso, afirma que não medes esforços para interceder pela população junto aos órgãos públicos. “Esse é o meu dever como parlamentar e quando se faz um trabalho sério em parceria com a comunidade e com os órgãos competentes nós transformamos vidas”, destaca.

O Superintender do Incra no Tocantins, Waldvogel Ribeiro da Costa, afirma que o órgão está sempre à disposição para solucionar problemas “o deputado entrou em contato informando o problema que o assentamento enfrentava e nós, prontamente, buscamos a solução, porque o Incra está sempre à disposição para solucionar problemas”, disse Waldvogel.

O registro dos títulos será realizado no cartório da região, onde o deputado intercedeu para que fosse realizada a regularização.