Por Redação, via Ascom Dep. Est. Gutierres Torquato

Membro da Comissão de Constituição Justiça e Cidadania (CCJ), o Deputado Estadual Gutierres Torquato comemorou a aprovação do Projeto de Lei, na qual foi relator, para dar o direito de posse a 162 Policiais Penais do Estado do Tocantins.

Ele considerou que o Projeto de Lei Nº 4, de 14 de março de 2022, é uma vitória para os novos Policiais Penais, que aguardam há mais de sete anos para ter o seu direito reconhecido.

“Estou muito feliz em ter sido relator deste importante projeto, em ver o Governo do Estado valorizando estes 162 policiais penais, que aguardam desde o ano de 2014. É dessa forma, valorizando o servidor, que nós teremos um estado muito mais forte”, Destacou Gutierres.

Caroline Soalheiro, aprovada no concurso da Polícia Penal, comemora a conquista e afirma que mesmo após sete anos enfrentando vários obstáculos eles nunca desistiram. “Nós estamos muito satisfeitos e gostaríamos de agradecer a todos os deputados, ao nosso Governador Wanderlei Barbosa e a todas as pessoas que nos apoiaram, deram força e lutaram junto com a gente. Estamos felizes com a conquista da tão sonhada posse”, disse Caroline.

Torquato lembra que a CCJ foi a primeira comissão pela qual a PL Nº 04 passou, restando ainda as comissões de Finanças e a de Defesa, para que seja encaminhada ao plenário para que os deputados possam votar pela sua aprovação.