Por Redação

Gutierres Torquato (PSB) assumiu a vaga de deputado estadual. A cerimônia aconteceu em sessão especial, realizada na manhã desta quarta-feira, 16. Tendo como sua principal base eleitoral a cidade de Gurupi, sul do Estado, Torquato entra na vaga deixada por Ricardo Ayres, que se licenciou do mandato para assumir a Secretaria de Parcerias Público-Privada do Estado.

Ex-secretário da Prefeitura de Gurupi, Gutierres recebeu 13.874 votos para deputado estadual na eleição de 2018. No ano passado concorreu à prefeitura de sua cidade, apoiado pelo ex-prefeito Laurez Moreira (PDT), sendo superado por sua adversária, Josy Nunes (União Brasil).

As boas-vindas ao novo parlamentar foram dadas pelo deputado Eduardo Siqueira Campos (DEM). Em seu pronunciamento, Gutierres Torquato disse que tem responsabilidade de trabalhar muito pelo Tocantins, representando a região sul do Estado.

“Temos a reponsabilidade de trabalhar pela comunidade, em conjunto com os demais deputados. Vamos trazer questões que vão contribuir para o desenvolvimento da região sul e do Estado do Tocantins. Nosso papel é ter cuidado com a nossa região. Serei o instrumento para debatermos o que for de interesse do Estado. Não me faltará vontade de trabalhar pelo nosso povo na Assembleia Legislativa”, afirmou Torquato.