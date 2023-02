Share on Twitter

Share on Facebook

Por Redação

O deputado estadual Gutierres Torquato, que em 2022 assumiu uma cadeira no legislativo como suplente, foi empossado na manhã desta quarta-feira, 1º de fevereiro, como deputado eleito na Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto). E prometeu em seu juramento lutar pelos tocantinenses que sonham com um Tocantins cada vez melhor.

“Por cada homem, cada mulher desse Estado, que sonha e acredita em um Tocantins cada vez melhor. Principalmente aqueles que acompanharam e acreditaram no nosso sonho de legislar. A minha mãe, dona Lia, que é sinônimo de garra, determinação e exemplo. A minha esposa Alline e meus filhos, que são o meu alicerce no caminhar. E a minha boa referência na política, Laurez Moreira. Assim eu prometo!”, juramentou o deputado.

2º vice-presidente

Já na tarde desta quarta-feira, durante sessão extraordinária, o deputado foi eleito como 2º vice-presidente da Aleto, no primeiro biênio (2023 – 2024).

“Eu estou muito feliz com esse momento que estamos vivendo. Eu sempre sonhei muito em dar a minha contribuição pro Estado e hoje eu vivo uma das grandes alegrias de toda a minha vida, pois, acabo de ser eleito 2º vice-presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins. E aqui reafirmo o meu compromisso de poder lutar pelos interesses da coletividade e mostrar a capacidade que nós temos de construir um Estado com mais oportunidade”, destaca o deputado após assumir a posição na mesa diretora da Aleto pelos próximos dois anos.

A mesa diretora deste primeiro biênio ficou composta pelos seguintes deputados:

Presidente – Deputado Amélio Cayres

1º vice-presidente – Deputado Ivory de Lira

2º vice-presidente – Deputado Gutierres Torquato

1º secretaria – Deputado Vilmar de Oliveira

2º secretaria- Deputada Janad Valcari

3º secretaria – Marcus Marcelo

4º secretaria – Eduardo Fortes

Fonte: Assessoria de Comunicação do deputado