por Redação

A primeira agenda do dia foi no Fazendão Agronegócio, em Gurupi, para o lançamento da Construção do Polo de Cargas do Grupo Fazendão, no Porto Rodoferroviário, na Ferrovia Norte Sul. “Esse é um marco histórico para Gurupi, uma construção tão importante, que vai gerar emprego e renda para toda a região”, afirma o deputado Gutierres.

Ainda em Gurupi, a comitiva foi ao Centro de Ensino Médio Bom Jesus para a entrega de kits educacionais.

Dueré

Em outubro de 2022 o deputado Gutierres Torquato apresentou um requerimento, na Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), solicitando a implementação de uma base da Polícia Militar em Dueré. Atendendo ao requerimento do deputado, o Governo do Estado reativou o Destacamento da Polícia Militar no município, mais uma ação do Programa do governo “TO MAIS SEGURO”.

“A segurança pública sempre foi uma de nossas bandeiras, Dueré tem cinco acessos a outros municípios e o que preocupava o cidadão duerence pelo aumento da taxa de criminalidade. Quantas vezes eu vinha visitar os amigos de Dueré e eles reclamavam da segurança. E é com muita alegria que estamos trazendo hoje segurança para o povo duerence”, disse o deputado ao comemorar a entrega do posto que foi solicitado durante a sua suplência na Aleto.

Formoso do Araguaia

A última agenda do dia foi a entrega das obras de restauração da TO-070, que liga Dueré a Formoso do Araguaia.