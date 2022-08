Da redação

Na oportunidade foi debatida a importância da educação para o desenvolvimento do estado. “Nós podemos elevar o patamar da educação do Tocantins com a mão de obra especializada que temos”, disse Gutierres. O deputado citou ainda o reitor da Unitins, Augusto Rezende, como um dos grandes nomes da educação tocantinense que irão ajudar nessa caminhada para uma educação melhor.

O deputado reafirmou que uma de suas bandeiras é a educação e disse querer ser lembrado pelo trabalho que desempenhou. “Um mandato é muito curto e o que fica foi o que você mudou na vida das pessoas, eu quero que minha história política conte como transformei a vida do tocantinenses através da educação”, destaca o deputado.

Propostas do Deputado Estadual Gutierres Torquato para a educação superior:

– Debater com a classe da educação quais os melhores projetos a serem implantados para elevar o nível da educação no estado e qual a melhor forma de inserir cada vez mais jovens nas universidades;

– Estudar o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores da universidade do estado para que estes recebam o que lhes é devido;

– Políticas públicas para que aqueles que buscam uma especialização, pós-graduação, mestrado e doutorado tenham condições de conquistar os seus títulos e trabalhar para a melhoria da educação dos nossos jovens e crianças;

– Aliar a ciência, tecnologia e inovação aos projetos de educação para desenvolvimento de parques tecnológicos nos campos da Unitins;

– Projetos e programas de expansão para a Unitins;

– Fomentar junto a Executivo Estadual parcerias/convênios com as Casas de Estudantes

– Projetos para a inserção dos jovens recém formados no mercado de trabalho.