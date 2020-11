Gutierres realiza reunião com servidores da Educação

Os candidatos Gutierres e Eduardo Fortes foram recebidos no Clube da Caixa, em Gurupi, em uma reunião dos Amigos da Educação, na noite desta terça-feira, 10.

da redação

Também esteve presente na reunião manifestando apoio a Gutierres o deputado federal Osires Damaso. Em seu discurso deixou claro que não há escolha melhor do que a de dar continuidade ao desenvolvimento que Gurupi vem sendo submetido com a atual gestão.

O prefeito de Gurupi, Laurez Moreira, emocionado e bravo, defendeu sobre a forma com que ele administrou a cidade durante esses últimos 8 anos. “O gurupiense não é bobo, ele não vai se deixar comprar, ele sabe quem trabalhou. O povo intende o que é melhor para cidade, nós estamos do lado do trabalho, do lado do compromisso com a verdade”, declarou Laurez.

Gutierres, disse como está sendo Impressionante o carinho recebido por parte da população.

Além de agradecer, ele firmou compromisso com a área da educação e prometeu continuar valorizando e proporcionando ainda melhores condições de trabalho com dignidade a todos os servidores municipais. “Não é apenas o voto, é a confiança, a credibilidade, a vontade de continuar crescendo, não podemos entregar nossa cidade tão bem cuidada nas mãos de pessoas que não têm o mínimo de compromisso com o Gurupiense. Minha vida inteira foi aqui nessa cidade, eu sou um Gurupiense de coração e eu tenho o compromisso moral de levar a continuidade do processo, de continuar cuidando da nossa gente,” declarou.