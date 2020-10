Gutierres leva suas propostas para motoqueiros e recebe apoio de parte da categoria

O candidato a prefeito de Gurupi Gutierres e o candidato a vice Eduardo Fortes estiveram reunidos com a Associação dos Motoqueiros da cidade, grupo que sempre manifestou apoio total a Gutierres. Jefferson Azevedo Rodrigues, membro da Associação, falou o quanto o trabalho de Gutierres é importante para a classe. “Não há escolha melhor. Estamos fechados com ele porque acreditamos que nosso esporte terá espaço e incentivo. Gutierres sempre nos ouviu e atendeu nossas demandas da melhor forma possível”, afirmou.

por Redação

Entre uma acelerada e outra, o motoqueiro Nataniel Santos disse que Gutierres abraçou a causa dos motoqueiros. “Ele está conquistando com a gente o crescimento da nossa associação, sempre foi muito acessível, tenho certeza de que não precisamos mudar, Gurupi está no caminho certo”, afirmou.

Entrevista a rádio

Antes da reunião com motoqueiros, Gutierres participou de entrevista na rádio Cidade 102,1. Ele comentou sobre o Índice de Desenvolvimento Urbano (IDH) de Gurupi, lembrando uma pesquisa feita pelo Portal da Revista Veja, no ano de 2016, que colocava na época Gurupi como a terceira melhor cidade para se morar na Região Norte do País, classificando o IDH de Gurupi como o segundo melhor.

“Investimos no desenvolvimento tanto da cidade quanto das pessoas, em uma gestão, que sempre colocou o Gurupiense em primeiro lugar. De 2016 para cá, vemos o quanto Gurupi avançou em todas as áreas e vamos continuar assim, levando o desenvolvimento a sério, com responsabilidade, defendendo a boa politica e a administração honesta do dinheiro público”, pontuou.

Gutierres falou também sobre legado para o futuro. Disse que trabalhará muito para quando eleito ser lembrando pelas futuras gerações como um prefeito inovador, moderno e que trouxe pautas importantes para continuar as transformações da cidade, gerando ainda mais oportunidade, mais emprego e renda, deixando claro que sua vontade é que cada morador de Gurupi se sinta verdadeiramente representado.