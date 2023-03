Da redação

Na tarde deste domingo, 26, o deputado doou materiais esportivos, como coletes e bolas, para o projeto social. Idealizado por Zé Carlos, o projeto social atende 130 crianças.

“Nosso objetivo é fazer muito pelo esporte tocantinense e por isso firmamos compromisso com

mais uma escolinha de futebol da nossa região sul, desta vez em Aliança do Tocantins. Vamos juntos trabalhar para ajudar as crianças da região através do esporte”, afirma o deputado.

Partciparam do evento os vereadores Miron, Tizil, os ex-vereadores Aneci e Rafia e Nadma de Pina.