Gutierres enaltece participação de sua esposa Aline e de Kadyan, esposa do seu vice em encontro com mulheres

O candidato a prefeito de Gurupi, Gutierres Torquato (PSB) e o seu vice, Eduardo Fortes (DEM) destacaram o engajamento do movimento na campanha em reunião ocorrida na sexta-feira, 06, organizada pela esposa do candidato Gutierres, Aline Moreira, e a esposa do candidato a vice Eduardo Fortes, Kadyan Gonzaga.

Por Redação

Gutierres falou sobre a motivação que recebe por parte da esposa e dos eleitores por onde passam. “Cada palavra dita por vocês mulheres me motiva. Aline e Kadyan vocês verdadeiramente estão preparadas para serem primeira-dama e vice. Vocês nos mostram dia após dia que são capazes e representam com diginiddade as mulheres gurupienses, vocês são exemplos de garra, resiliência e carinho”, destacou ele.

Eduardo além de agradecer a importante participação feminina frisou o quanto se sente determinado ao ver a força das mulheres. “As demonstrações de apoio e carinho têm crescido a cada dia, vocês estão fazendo um movimento que nos enche de orgulho”, disse o candidato a vice.

Na oportunidade, o prefeito de Gurupi, Laurez falou do quanto a cidade avançou em todas as áreas e de como ele aposta que Gurupi vai continuar sendo exemplo de desenvolvimento nas mãos de Gutierres e Eduardo Fortes. “Com esses dois jovens competentes à frente da gestão, tenho certeza que não vamos regredir, porque com eles não faltará seriedade na administração do dinheiro público. Eles são capazes e mostram cada dia mais o quanto estão preparados”, disse.