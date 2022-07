Por Wesley Silas

A pressão dos deputados no fechar da janela partidária em desidratar as chapinha não convenceu os líderes do PSB, PSDB, PSD e, caso Gutierres não tivesse assumido o mandato como suplente, o PDT, presidido pelo ex-prefeito de Gurupi Laurez Moreira, também estaria nesta linha para fortalecer as pré-candidaturas de nomes como a do Dr. Maurício Nauar, Soró e Guilherme Gama, entre outros que saem na prejudicados na largada da corrida pré-eleitoral em desvantagem devido não terem as benesses do mandatos ao seu favor com indicações de cargos públicos aos seus aliados, como aconteceu com Torquato. Esta situação tem gerado azia em alguns pré-candidatos do PDT com forte densidade eleitoral e, inclusive ameaçam abandonar o barco antes mesmo das Convenções Partidárias que poderá acontecer de 20 de julho a 5 de agosto.

Laurez vice de Wanderlei

Depois que o ex-governador, Mauro Carlesse (AGIR) ter conseguido em seu primeiro mandato como deputado estadual ser o primeiro líder político da região sul a chegar na presidência da Assembleia Legislativa e em seguida conseguir o feito de ser o primeiro governador do Tocantins da base da região sul do Tocantins, o ex-prefeito de Gurupi, Laurez Moreira, luta com todas suas forças para convencer o governador Wanderlei Barbosa o indicar como vice para assim ele possa assumir o Palácio Araguaia com um suposto afastamento de Wanderlei, caso ele vença a eleição, para viabilizar uma das duas vagas ao senado que surgirá em 2026; com possibilidade da região sul ter o segundo governador desde a criação do Tocantins, em 5 de outubro de 1988. Olhando para este viés, e, se os planos de Laurez for bem sucedido, a prefeita Josi Nunes (PL) tirará seu maior adversário na sua reeleição.