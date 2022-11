por Wesley Silas

Em meio a guerra de bastidores, o deputado Gutierres Torquato defende que o grupo governista saiu das eleições de maneira equilibrada e que não terá trabalho na escolha do novo presidente da Assembleia Legislativa na eleição que aquecerá no mês de janeiro de 2023 e que ainda o governador Wanderlei Barbosa ainda não sinalizou por nenhum dos nomes da sua base.

“Não tenho dificuldade na construção com os nomes de nenhum dos dois. No entanto, eles têm tido muita maturidade de entenderem que a escolha do nome não há uma definição, pois vai ser construído junto, assim como qualquer outro nome de companheiro que se apresentar todos sabem que decisão não será formado de apenas um grupo, mas é claro que vai ser alguém que seja, além da base do governo tem que ser muito aliado por entendermos o seja melhor para construção para o Governo do Estado”, disse.

Aproximação de Eduardo Fortes ao governo

Nas eleições municipais de 2020 Gutierres e Eduardo Fortes disputaram juntos a prefeitura de Gurupi, mas acabaram sendo derrotados pela prefeita Josi Nunes. Após as eleições os dois grupos se afastaram e nas eleições de 2022, Torquato apoiou a candidatura de Wanderlei que teve Laurez como vice e Fortes apoio o presidente do seu partido, senador, Irajá Abreu (PSD). Apesar do distanciamento, Torquato defende a importância da união entre os grupos de deputado que no sul do Tocantins tem os dois e o experiente deputado estadual, Eduardo do Dertins.

“Ninguém vai se propor oposição a um governo que está dando certo porque ser oposição pelo simples fato de querer criticar qualquer coisa não há necessidade e o Wanderlei é muito aberto ao diálogo e faz uma política de gestão muito participativa e, até porque, ele foi deputado estadual e vereador e sabe como funciona o Legislativo”, disse.

Eleição da Câmara Municipal de Gurupi

Após as eleições de 2020, o grupo de Torquato, apesar de ter perdido a disputa, conseguiu eleger o atual presidente da Câmara, Rodrigo Maciel (UB) e nas eleições da nova Mesa Diretora, Gutierres mostra que superou as águas passadas por entender que elas não voltam mais.

Na verdade é que ao cumprir o mandato do Rodrigo Maciel na presidência, eu não sei quais são os nomes que estão se apresentando para disputa do próximo mandato. A Câmara de Vereadores de Gurupi têm bons nomes que podem representar o Legislativo por terem força tanto de Gurupi quanto da região sul e ser tornou uma grande referência política da região. Eu acho legítimo qualquer nome que se apresentar e eu não sei se o atual presidente tem predisposição à disputa, mas eu acredito muito que o entendimento lá é que o nome será consenso e não vai ter dificuldade entre eles porque eles são muito do diálogo e, diante disso, não vão ter dificuldade de escolher um nome para a presidência e agora tem que saber quais são os nomes que estão com esta pretensão de disputa”, disse.

Visita à Câmara Municipal

Gutierres comentou ainda sobre a visita que fez aos vereadores após o resultado das eleições, apesar de nenhum deles que o apoiado na recente eleição.

“Eu estive na Câmara para fazer um agradecimento aos vereadores, não pela eleição em si, porque não tive apoio de vereador; mas grande parte dos vereadores que estão lá já tiveram momentos que trabalharam comigo, seja na eleição de deputado estadual em 2018 ou na de prefeito de 2020 em que eles estiveram no mesmo palanque nosso. Por isso foi lá agradecer. O Rodrigo fez uma gestão bem avaliada e eu tenho a certeza que no novem que vier vai continuar este trabalho e apresentar bons resultados na Câmara de Gurupi”, disse Gutierres ao garantir que não irá apoiar nenhum nome para presidência da Casa. “Eles têm um sentimento muito forte de unidade e o nome que eles definirem vai caminhar de forma muito tranquila e não tem necessidade de participação direta nem minha e nem de outro político. São eles que vão conseguir definir o nome e eleger o presidente da Câmara”, concluiu.