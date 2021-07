Share on Twitter

De acordo com o suplente de deputado estadual, o grupo político ligado ao ex-prefeito de Gurupi, Laurez Moreira, juntamente com outras lideranças de oposição estão se reunindo constantemente para discutir projetos em prol do estado.

por Régis Caio

Sobre 2022, Torquato afirmou durante entrevista para a Rádio Nova FM que não pensa em ser candidato a deputado estadual em 2022 e que estará à disposição para ajudar o grupo político ligado ao ex-prefeito Laurez, que é pré-candidato ao governo.

“Sou grato por ter obtido votos em mais de 100 cidades do Tocantins em 2018, fiquei entre os vinte mais votados do estado, devido a legenda da época não assumi. Hoje vejo que não é o momento de discutir uma candidatura, porém estou à disposição de ajudar o nosso grupo”, destacou.

Sobre o palácio, o suplente de deputado disse que o ex-prefeito de Gurupi é o nome ideal. “O Laurez transformou Gurupi e hoje é o nome certo para governar o Tocantins, pois está preparado para este desafio, enfatizou.