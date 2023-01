Por Wesley Silas

Natural de Gurupi, Simões, 41 anos, é procurador licenciado da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Ele foi vereador pelo Novo em Belo Horizonte, entre 2017 e 2020, quando renunciou para assumir a Secretaria-Geral do Governo de Minas Gerais. Mateus Simões é filho de Gutemberg e Elisa (in memorian)

Professor Mateus tomou posse junto com o governador reeleito, do governador Romeu Zema (Novo) na manhã do domingo 01, na Assembleia Legislativa (ALMG), em Belo Horizonte e dois foram diplomados no dia 19 de dezembro..