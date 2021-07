Share on Twitter

Share on Facebook

Por

Conforme a senadora Kátia Abreu, o nome de Gurupi não saiu na relação devido ter dinheiro na conta que não foram investido na gestão do ex-prefeito, Laurez Moreira.

“Gurupi tem R$ 1,3 milhão de sobra da gestão do Laurez e a prefeita Josi tem que gastar este dinheiro para que eu possa colocar outro. Diferente de outras cidades Gurupi recebeu duas grandes etapas e não conseguiu concluir e eu avisei os vereadores quando foram ao meu gabinete”, explicou a senadora ao Portal Atitude.

Segundo a prefeita Josi Nunes as cirurgias do contrato feito na gestão do prefeito Laurez não foram ainda feitas não foi concluídas devido a dívidas deixadas pelo ex-gestor.

“Devido às dívidas que o Laurez deixou, agora é que estamos viabilizar os pagamentos e com isso a clínica paralisou, mas agora estamos abrindo novo credenciamento das clínicas para concluir a etapa do programa Catarata”, explica Josi Nunes.

Cirurgias efetivas

A prefeita Josi Nunes que encontra-se em Brasília disse que esteve hoje com a senadora Kátia Abreu para tratar de liberação de recursos para saúde de Gurupi.

“Ela vai colocar R$ 1,5 milhão para cirurgias eletivas, inclusive eles vão encaminhar para a gente cadastrar” disse a prefeita.