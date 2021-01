“Gurupi terá uma prefeita que vai trabalhar e honrar cada cidadão”, afirma Josi Nunes durante posse

A prefeita Josi Nunes (PROS) e o vice Gleydson Nato (PTB) foram empossados nesta última sexta-feira (01) e falaram da expectativa que terão para administrar a cidade.

Por Régis Caio

O evento contou com a presença do governador Mauro Carlesse (DEM), do deputado federal Carlos Gaguim (DEM), do deputado estadual Eduardo do Dertins (PPS), secretariado do governo estadual e comunidade gurupiense.

Durante cerimônia a prefeita Josi Nunes disse que é um prazer servir ao povo de Gurupi e que vai se espelhar no seu pai o ex-prefeito Jacinto Nunes.

“Gurupi terá uma prefeita que vai trabalhar incansavelmente e que vai honrar cada cidadão, vamos cumprir todas as promessas de campanha, pois agora é a hora de transformar a nossa cidade no desenvolvimento que ela merece”, disse Josi ao ser empossada e receber a faixa de sua mãe e ex-vice prefeita, Dolores Nunes.

No evento o governador Mauro Carlesse destacou que o estado será parceiro desta nova gestão. “Coloco todo meu secretariado para ficar a disposição da prefeita Josi e vamos trabalhar para trazer vários recursos para Gurupi” disse Carlesse.